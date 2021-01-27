В поселке с одним жителем будут добывать уголь открытым способом

На территории расселенного воркутинского поселка Советский начнут добывать уголь открытым способом, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

По оценкам властей Воркуты, для разработки необходим участок площадью 110 гектаров. При этом 63,1 гектара - это земля населенного пункта.

Поселок Советский был отключен от коммуникаций сразу после новогодних праздников. Сейчас в населенном пункте числится прописанным один человек, но в ближайшее время он официально сменит регистрацию.

Советский - один из поселков воркутинского кольца, так называют населенные пункты, которые были построены в годы СССР у шахт вокруг Воркуты. В годы расцвета здесь проживало 7 тысяч человек. После закрытия шахт, люди начали уезжать из поселков, а в Воркуте начала реализовываться программа "управляемого сжатия". Ее суть в том, чтобы переселять людей в обжитые поселки или в саму Воркуту, а опустевшие населенные пункты отключать от коммуникаций и тем самым экономить городской бюджет.

До 2025 года в регионе из неперспективных поселков должны переселить более 700 семей. Отключить от коммуникаций планируется 50 многоэтажек.