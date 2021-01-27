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27.01.2021 18:17
Рубрика: Экономика

В поселке с одним жителем будут добывать уголь открытым способом

Текст: Вера Черенева (Республика Коми)

На территории расселенного воркутинского поселка Советский начнут добывать уголь открытым способом, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

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По оценкам властей Воркуты, для разработки необходим участок площадью 110 гектаров. При этом 63,1 гектара - это земля населенного пункта.

Поселок Советский был отключен от коммуникаций сразу после новогодних праздников. Сейчас в населенном пункте числится прописанным один человек, но в ближайшее время он официально сменит регистрацию.

Советский - один из поселков воркутинского кольца, так называют населенные пункты, которые были построены в годы СССР у шахт вокруг Воркуты. В годы расцвета здесь проживало 7 тысяч человек. После закрытия шахт, люди начали уезжать из поселков, а в Воркуте начала реализовываться программа "управляемого сжатия". Ее суть в том, чтобы переселять людей в обжитые поселки или в саму Воркуту, а опустевшие населенные пункты отключать от коммуникаций и тем самым экономить городской бюджет.

До 2025 года в регионе из неперспективных поселков должны переселить более 700 семей. Отключить от коммуникаций планируется 50 многоэтажек.

В регионах Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

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