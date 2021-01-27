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27.01.2021 15:54
Рубрика: Происшествия

На Урале отправили на лечение подростка, напавшего на учителя

Текст: Юлия Мякишева

В Екатеринбурге 16-летнего юношу, который набросился на учительницу с молотком, направили на принудительное лечение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Кировский районный суд.

В Кемерове первоклассница угрожала ножом ученикам

Напомним, инцидент произошел в декабре 2019 года на улице рядом со школой. После акта агрессии со стороны ученика было возбуждено уголовное дело. Пострадавшая - учительница русского языка и литературы. Женщина смогла оказать активное сопротивление молодому человеку, что, по мнению правоохранителей, и спасло ей жизнь. Она не получила серьезных травм и после осмотра врачом была отправлена домой.

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