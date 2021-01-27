Рябков: РФ и США договорились продлить Договор СНВ-3 на условиях Москвы

Новости

В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности 11:20
Госдума рассмотрит договор об СНВ-3 в начале пленарного заседания 11:09
Матвиенко почтила память погибших во время блокады Ленинграда 11:05
Совфед одобрил поправки в Семейный кодекс в защиту традиционных ценностей 11:02
Гражданам Беларуси и Армении упростили въезд в Россию 10:53
Опубликовано видео задержания террористов в Калужской области 10:52
Володин почтил память погибших в годы Холокоста 10:51
Комитет Думы по обороне поддержал ратификацию договора СНВ-3 10:47
В ночных заведениях Москвы усилят контроль за соблюдением мер из-за ковида 10:46
Появился трейлер британского мини-сериала "Это грех" 10:44
Норвегия отменила крупные военные учения из-за коронавируса 10:42
В Петербурге экс-сенатор Сабадаш арестован по делу о мошенничестве 10:41
В Москве водитель спас пассажиров горящего автобуса 10:32
Центр Чумакова намерен обратиться в ВОЗ для преквалификации вакцины 10:31
Система QR-кодов останется рекомендательной для баров и ресторанов Москвы 10:25
Профильный комитет Совфеда поддержал ратификацию продления СНВ-3 10:23
Сериал "Постановка" с Шином и Теннантом хотят продлить на 3-й сезон 10:16
Маски и перчатки в офисах Москвы остаются обязательными 10:13
В Калужской области раскрыта террористическая ячейка 10:07
ФСО: В районе Геленджика нет охраняемых спецслужбой объектов 10:06
В ФСБ разъяснили, из-за чего введена бесполетная зона в пригороде Геленджика 09:48
Народная артистка РФ Екатерина Жемчужная заразилась коронавирусом 09:47
Агентство Bloomberg сравнило темпы вакцинации на Украине и в Крыму 09:28
Названы дата и место прощание с актером "Бумера" Александром Шаляпиным 09:23
В Финляндии и Швеции сообщили о новых умерших после прививки Pfizer 09:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
27.01.2021 10:13
Рубрика: Власть

Рябков: РФ и США договорились продлить Договор СНВ-3 на условиях Москвы

Текст: Екатерина Забродина
На Смоленской площади подтвердили, что Москва и Вашингтон договорились продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекал 5 февраля. Как известно, администрация теперь уже бывшего президента США Дональда Трампа была к этому не готова, увязывая продление ДСНВ с дополнительными требованиями - например, "привести за стол переговоров Китай". Однако в итоге Договор будет перезапущен без каких-либо предварительных условиях, на чем всегда настаивала российская сторона.

Об этом агентству ТАСС заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. "На наших условиях: на 5 лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было "довесков ", - заключил дипломат. Таким образом, срок действия Договора будет пролонгирован до 5 февраля 2026 года. Ранее президент России Владимир Путин и новый хозяин Белого дома Джо Байден провели телефонный разговор, подтвердив обмен нотами о достижении договоренности по ДСНВ.

Фото: РИА Новости
Путин внес на ратификацию договор о продлении СНВ-3

Напомним, соглашение 2011 года предполагает контроль арсеналов межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках, а также боеголовок и развернутых и неразвернутых пусковых установок, по которым для стран-участниц устанавливаются предельные количественные показатели. Напомним, что прежний спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, покинувший свой пост с приходом в Белый дом демократов, до последнего активно выступал против продления российско-американского договора, называя подозрительным "желание русских" сохранить в силе сделку.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Договор об СНВ Россия и США РГ-Видео

Главное сегодня

Интервью с главой Почты России Максимом Акимовым. Главное
Роспотребнадзор: Заметное снижение заболеваемости COVID-19 ожидается в марте
Россиянам вновь стали доступны прямые авиаперелеты в 20 стран
Иммунолог назвал опасную ошибку переболевших коронавирусом
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Михаил Мишустин оценил ситуацию с вакцинацией в стране
Госдума одобрила проект в защиту традиционных ценностей