На Смоленской площади подтвердили, что Москва и Вашингтон договорились продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекал 5 февраля. Как известно, администрация теперь уже бывшего президента США Дональда Трампа была к этому не готова, увязывая продление ДСНВ с дополнительными требованиями - например, "привести за стол переговоров Китай". Однако в итоге Договор будет перезапущен без каких-либо предварительных условиях, на чем всегда настаивала российская сторона.

Об этом агентству ТАСС заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. "На наших условиях: на 5 лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было "довесков ", - заключил дипломат. Таким образом, срок действия Договора будет пролонгирован до 5 февраля 2026 года. Ранее президент России Владимир Путин и новый хозяин Белого дома Джо Байден провели телефонный разговор, подтвердив обмен нотами о достижении договоренности по ДСНВ.

Напомним, соглашение 2011 года предполагает контроль арсеналов межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках, а также боеголовок и развернутых и неразвернутых пусковых установок, по которым для стран-участниц устанавливаются предельные количественные показатели. Напомним, что прежний спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, покинувший свой пост с приходом в Белый дом демократов, до последнего активно выступал против продления российско-американского договора, называя подозрительным "желание русских" сохранить в силе сделку.