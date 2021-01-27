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27.01.2021 16:03
Рубрика: Экономика

Росавиация еще не завершила сертификацию обновленного Boeing 737 MAX

Текст: Евгений Гайва

Сертификация самолета Boeing 737 MAX еще не завершена, сообщили в Росавиации. Ранее стало известно, что этот самолет, эксплуатацию которого приостановили после нескольких катастроф с многочисленными жертвами, готовы вновь начать эксплуатировать в Евросоюзе.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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"Процесс сертификации ведется Росавиацией совместно с Авиарегистром России в плановом порядке. Точные сроки завершения в настоящее время указывать преждевременно", - сообщили в Росавиации.

В ведомстве пояснили, что мероприятия по сертификации сдерживаются в ситуации пандемии из-за введенных ограничений на международное авиасообщение. Это осложняет процесс практического взаимодействия с центрами сертификации, находящимися за рубежом, указали в Росавиации.

Ранее Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) сообщило о завершении независимого исследования Boeing 737 MAX и готовности допустить доработанный лайнер к эксплуатации.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после произошедшей 29 октября 2018 катастрофы в Индонезии, жертвами которой стали 189 человек и последующей катастрофы 10 марта 2019 года в Эфиопии, в результате которой погибли 157 человек. По признанию руководства компании Boeing, на борту самолетов произошел сбой в работе системы улучшения характеристик маневрирования.

От продолжения эксплуатации самолета отказались многие страны, в том числе Россия, Евросоюз и США. После этого самолет модернизировали.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Росавиация

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