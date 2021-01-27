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27.01.2021 07:00
Рубрика: Экономика

Россиянам вновь стали доступны прямые авиаперелеты в 20 стран

Текст: Евгений Гайва
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Россия с 27 января возобновляет международное авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром. Распоряжение правительства 25 января подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: iStock
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Рейсы будут летать только в столицы: из Москвы - в Ханой, Дели, Доху и Хельсинки, из Санкт-Петербурга - в Хельсинки. Во Вьетнам, Индию пока будут вылетать по два рейса в неделю, в Финляндию - два рейса из Москвы и два из Санкт-Петербурга, а в Катар - три рейса в неделю. Впрочем, для туристов эти направления пока недоступны. Популярные у российских путешественников Индия, Вьетнам, а также Финляндия и Катар разрешили въезд возможен только в особых случаях, например, с гуманитарными, учебными целями или по работе.

Улететь прямыми рейсами россияне могут также еще в 16 стран, с которыми авиасообщение было восстановлено в прошлом году. Среди них Турция, Танзания, Швейцария, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Казахстан, Киргизия, Беларусь, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония, Эфиопия, Сейшелы и Великобритания. Правда авиасообщение с Великобританией опять было приостановлено с 22 декабря 2020 года до 1 февраля 2021 года из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса.

Ранее эксперты "РГ" высказали мнение, что Россия в полной мере возобновит международное авиасообщение, приостановленное с 27 марта 2020 года, в течение 2021 года. Вначале будут открыты востребованные курортные направления Средиземного моря и Юго-Восточной Азии.

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