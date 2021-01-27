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27.01.2021 05:45
Рубрика: В мире

США купят еще 200 миллионов доз вакцин от коронавируса

Президент США Джо Байден сообщил о планах закупить еще 200 миллионов доз вакцин от COVID-19. Но в медучреждения они поступят только летом.

Фото: AP Photo / John Locher
Власти США не располагают данными о количестве вакцины в стране

Американский лидер добавил, что за счет нового заказа общее количество препаратов, необходимых для создания иммунной прослойки в обществе, составит 600 миллионов доз. "Этого количества вакцин достаточно, чтобы полностью привить 300 миллионов американцев к концу лета или началу осени", - сказал глава государства.

Не обошлось без критики в адрес предыдущей администрации. "Программа вакцинации оказалась в худшем состоянии, чем мы ожидали. Начиная со следующей недели, мы увеличим еженедельные поставки вакцин на 1,4 миллиона доз. Но пройдут месяцы прежде, чем большинство американцев получит препарат", - цитирует Байдена ТАСС.

Видимо, понимая всю серьезность ситуации в стране, хозяин Белого дома посоветовал американцам продолжать носить маски, назвав их лучшей защитой от SARS-CoV-2. Политик сослался на мнение экспертов, что использование масок до апреля поможет сохранить 50 тысяч жизней.

В мире США Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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