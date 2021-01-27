Татьяна Борзых, генеральный директор российского отделения сервиса курьерской доставки

Безусловно, минувший год внес свои коррективы в ситуацию на рынке услуг по курьерской доставке. Спрос на подобного рода услуги в 2020 году существенно возрос.

В условиях пандемии люди стали чаще совершать какие-либо покупки в интернет-магазинах. Ну и, естественно, при этом оформлять доставку на дом или на работу. А во время самоизоляции рост заказов на доставку и вовсе зашкаливал. Жители нашей страны, как мы все помним, некоторое время были ограничены в передвижениях, а магазины, кроме жизненно важных, были закрыты. Многие компании оказались на грани выживания и для сохранения бизнеса запустили онлайн-продажи. Спрос на курьерскую доставку вырос абсолютно во всех сегментах - от готовой еды до детских товаров. К примеру, только в нашей компании количество новых клиентов увеличилось в три раза по сравнению с этим же периодом 2019 года.

Кстати, что касается готовой еды. В период самоизоляции многие россияне предпочитали заказывать именно готовую еду, нежели продукты из супермаркетов. Фудтех ощутил небывалый подъем. На доставку работали даже премиальные рестораны. Шефы почти повсеместно внедряли в свою работу новые технологии, упрощающие доставку блюда. Перед курьерскими же службами стояла задача довезти блюдо как можно быстрее, горячим и неповрежденным. Думаю, многие видели да и сейчас встречают на улицах курьеров со специальными термосумками. Такой курьер может приехать в ресторан уже через 10 минут после подтверждения заказа, а у клиента быть через 20-25 минут. Это очень удобно - получить вкусный ужин, обед или завтрак в течение получаса.

Кроме пандемии, росту спроса на курьерские услуги поспособствовал и новый закон, принятый Государственной Думой в апреле минувшего года. Он разрешил дистанционную продажу безрецептурных лекарственных средств. Теперь и аптечные сети стали клиентами курьерских служб.

Вообще хочу сказать, что курьеры - это новые герои 2020 года. Может, несколько высокопарно звучит, но по сути верно. Курьеры, развозившие заказы во время пандемии, помогли работавшим людям эффективно работать, бизнесу - выжить. Подработка курьером для некоторых россиян стала единственной возможностью сохранить заработок при потере части дохода, когда работодатели сокращали зарплаты. В конце года все увидели дефицит курьеров из-за выросшего спроса на доставку и закрытых границ. Службы доставки начали активнее мотивировать своих работников выполнять больше заказов и привлекать новых исполнителей.