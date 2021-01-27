Ученые усомнились, что жирная пища вызывает болезни сердца

Считается, что насыщенные жиры, в большом количестве содержащиеся в красном мясе, пальмовом и кокосовом масле, молочных продуктах, повышают уровень холестерина в крови. В то же время высокий холестерин часто наблюдается у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако вполне вероятно, что прямой связи между диетой и проблемами с сосудами нет - такую теорию выдвинули ученые из Бергенского университета (Норвегия), сообщается на портале EurekAlert.

Они задались вопросом: почему насыщенные жиры повышают уровень холестерина в крови и почему это должно быть опасно? В конце концов, насыщенные жиры содержатся в самых разных продуктах питания, включая грудное молоко.

- Холестерин - критически важная молекула для всех клеток в организме, - объясняет ведущий автор работы Марит Зинёкер (Marit Zinöcker). - Клетка окружена жидкой мембраной, которая обеспечивает ее жизнедеятельность (сохраняет целостность, регулирует обмен веществ с внешней средой, - Прим. "РГ"), и клетки зависят от способности включать определенное количество молекул холестерина, чтобы их мембраны не становились слишком жесткими или слишком жидкими.

Когда в рационе человека в результате диетических рекомендаций становится больше полиненасыщенных жиров (например, омега-3 и омега-6 жирные кислоты), они, проникая в мембраны, делают их более жидкими. Для установления баланса клеткам требуется больше холестерина, который активно поглощается из кровотока, а его уровень в крови падает. И наоборот, потребляя насыщенные жиры вместо полинасыщенных, мы даем клеткам сигнал, что им не стоит впитывать много холестерина, и он остается в крови.

- Наши исследования указывают на то, что влияние пищевых жиров на холестерин в крови - это не патогенная реакция, а, скорее, совершенно нормальная и даже здоровая адаптация к изменениям в диете, - считает Зинёкер.

Также ученые обозначили другие, не связанные с диетой причины, почему у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями наблюдается повышенный уровень "плохого" холестерина ЛПНП (липопротеин низкой плотности - он оседает на стенках сосудов, образуя бляшки и мешая кровотоку). Среди них - незначительный воспалительный процесс в организме и инсулинорезистентность. Соответственно при медицинских обследованиях стоит обращать внимание именно на причину повышения уровня ЛПНП. Такой подход также ставит под сомнение пользу снижения уровня холестерина в крови путем добавления в рацион полиненасыщенных жирных кислот, а не устранения основной причины.

Норвежские ученые резюмируют, что на сегодня в лучшем случае есть слабые доказательства того, что высокое потребление насыщенных жиров вызывает сердечные заболевания, так как общие данные противоречивы и неубедительны, и им нет логического биологического и эволюционного объяснения.

Более подробно с результатами исследования можно ознакомиться в статье, опубликованной в The American Journal of Clinical Nutrition.