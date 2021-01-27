В 2020 году взято на 5,9% меньше автокредитов, чем годом ранее

В 2020 году банками было выдано автокредитов на 5,9% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщается в совместном пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитического агентства "Автостат". Более глубокого падения рынка удалось избежать за счет господдержки льготного автокредитования, убеждены эксперты.

"По информации 4 тысяч кредиторов, передающих сведения в НБКИ, по итогам 2020 года было выдано 896,4 тысяч автокредитов, что на 5,9% меньше по сравнению с предыдущим годом (в 2019 году - 952,9 тысяч штук)", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, благодаря программам господдержки, а именно программам льготного аккредитования "Первый автомобиль", "Семейный автомобиль" и других удалось избежать более глубокого падения. Согласно приведенным в сообщении НБКИ и "Автостата" данным, максимум выдачи автокредитов в РФ пришелся на 2013 год. Тогда объем составил рекордные 1,1 млн штук, выданных автокредитов. Минимум был зафиксирован на уровне 490 автокредитов в 2015 году. Итоги 2020 года, находятся на уровне 2012 года.

"В 2020 году и покупки автомобилей, и выдачи автокредитов продемонстрировали снижение по отношению к показателям 2019 года, - говорит исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов. - Но, с другой стороны, если бы не автокредитование, падение авторынка было бы еще более ощутимым. И этого удалось избежать, в первую очередь, благодаря действию госпрограмм льготного кредитования ("Первый / Семейный автомобиль"). Поэтому решение об их продлении в 2021 году можно рассматривать только с позитивной точки зрения".

В 2020 году самое большое количество выданных автокредитов по регионам, отмечается в сообщении, было зафиксировано в Москве (67,3 тысяч штук), Московской области (51,3 тысяч штук), Санкт-Петербурге (51,1 тысяч), а также в Татарстане (44,6 тысяч) и Башкортостане (39,8 тысяч).

Самое серьезное снижение выдачи автокредитов в 2020 году среди 30 регионов-лидеров было зафиксировано в Кемеровской - минус 20,3% и Тульской - минус 11,9% областях, Красноярском крае - минус 11,6%, а также в Московской области - минус 11,5%, Москве - минус 11,1% и Санкт-Петербурге - минус 11,1%. В то же время в ряде регионов выдача, напротив, выросла, в том числе в Нижегородской - плюс 4,1%, Свердловской - 2,8%, Челябинской - 2,3%, Ульяновской - 1,6% и Омской - 1,4% областях.

Отмечается, что выдача автокредитов в IV квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросла на 1,1% и составила 249,2 тысяч штук.

"В период "карантинных" мероприятий в апреле - мае 2020 года наиболее сильно в розничном кредитовании пострадала именно выдача автокредитов. Однако во втором полугодии сегмент автокредитования активно восстанавливался. Этому способствовало снятие карантинных ограничений в наиболее крупных и кредитно-активных регионах страны - в Москве, в Московской области и в Санкт-Петербурге. Благодаря этому граждане смогли вновь посещать автосалоны и реализовывать отложенный на несколько месяцев спрос. Помимо отложенного спроса, основными причинами активности на авторынке стало расширение условий госпрограмм льготного автокредитования, а также ожидание роста цен на автомобили", - поясняет гендиректор НБКИ Александр Викулин, слова которого приводятся в сообщении.