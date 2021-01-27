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27.01.2021 09:30
Рубрика: Видео

Видео: полицейская погоня за трактором рассмешила миллионы пользователей

Текст: Вадим Давыденко

Роликом с полицейской погоней за злоумышленником сейчас мало кого удивишь. В Сети полно каналов, где можно в режиме онлайн наблюдать за тем, как по раскаленному солнцем шоссе за одиноким спорткаром с нарушителем мчится целая кавалькада патрульных машин.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Съемки - обычно в великолепном разрешении - ведутся с пары вертолетов, идущих над трассой на бреющем полете, а также с десятка встречных и попутных машин. Красота!

Но одним из лидеров по просмотрам на этой неделе стала затяжная погоня индийского полицейского джипа ...за трактором. Несмотря на не очень хорошую видимость в тот туманный день, невысокие скорости (попробуйте-ка погоняйте по такому бездорожью!) и слабую операторскую работу, видео с гонкой упорного служителя правопорядка за нарушителем оказалось на диво захватывающим и смешным. Одни пользователи сразу же вспомнили годы, проведенные за игрой в GTA, вторые - лучшие моменты из киносаги о Джейсоне Борне, третьи - скетчи Бенни Хилла под легендарный мотивчик Yakety Sax.

Трудно не посмеяться над увиденным и не восхититься действиями тракториста. Посмотрите-ка, как грамотно он ведет себя в гонке: понимая, что на ровной дороге ему не уйти от джипа, он использует все преимущества своего транспорта - мощь, проходимость и, как ни странно, маневренность.

К сожалению, мы не располагаем официальными комментариями индийских правоохранителей о причинах полицейской облавы (по некоторым данным, тракторист работал на карьере, где нелегально добывались какие-то стройматериалы - песок, гравий, глина) и о ее результатах. На последних кадрах видео дерзкий нарушитель смело въезжает в водоем, который уже не раз до этого благополучно пересекал, и, похоже, избавляется от преследования.

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#видео