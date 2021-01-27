Если водитель автомобиля с иностранными номерами накопил в России штрафов за нарушения Правил дорожного движения, то до их уплаты он не сможет выехать из страны. Соответствующие положения закона вступят в силу 7 июля. Уже сейчас иностранные перевозчики, накопившие штрафы, не могут въехать в Россию, не оплатив долги. Об этом напомнила Госавтоинспекция.

В ведомстве сообщили, что еще 8 декабря 2020 года вступили в силу поправки в Федеральный закон "О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения".

Согласно им, если при въезде в Российскую Федерацию транспортного средства, принадлежащего иностранному перевозчику, в пункте пропуска через государственную границу выявлен факт неуплаты административного штрафа, наложенного за правонарушение, ранее совершенное на территории России с использованием этого автомобиля, дальнейшее его движение по стране допускается только после уплаты этого штрафа.

Иностранный перевозчик или лицо, действующее от его имени, в течение трех часов с момента прибытия автомобиля в пункт пропуска через государственную границу должен уплатить задолженность по административным штрафам. В противном случае - принять меры по выезду транспортного средства с территории Российской Федерации.

Отдельные положения указанного федерального закона вступают в силу 7 июля 2021 года. Так, начиная с этого дня обязательства по уплате административного штрафа, наложенного за нарушения законодательства в области дорожного движения, коснутся и выезжающих с территории России иностранных транспортных средств, участвующих в перевозочной деятельности. Такой автомобиль может быть допущен к выезду с территории Российской Федерации только после уплаты штрафа.

Напомним, что иностранцы довольно часто избегают ответственности за нарушения правил в России. Ведь в абсолютном большинстве нарушения фиксируются комплексами фотовидеофиксации в автоматическом режиме, а штраф выносится владельцу машины. Но данных об этом владельце, как правило, у ГИБДД нет, раз автомобиль зарегистрирован за рубежом. Иностранные водители чувствовали себя на российских дорогах безнаказанными.

Тогда сотрудники подразделений дорожно-патрульной службы стали останавливать автомобили с иностранными номерами и проверять, числятся ли за данным автомобилем штрафы. Если да, то штрафы оформлялись на того, кто сидит за рулем.

Иностранный перевозчик на пункте пропуска в течение трех часов должен уплатить штраф

И вот проверка наличия штрафов стала проводиться на пунктах въезда в страну. Наличие штрафа стало основанием для запрета на въезд в Россию до уплаты долга. А с 7 июля станет еще и основанием для запрета на выезд из страны. В Европе, кстати, это стандартная практика, которая по непонятной причине до сих пор не применялась у нас.

Как водитель иностранного автомобиля может узнать о наличии у него штрафов? Нет ничего проще: возможность проверки неуплаченных административных взысканий по иностранному регистрационному знаку реализована в разделе сервиса "Проверка штрафов ГИБДД" на официальном сайте Госавтоинспекции гибдд.рф.