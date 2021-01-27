Вышел трейлер нового сезона ситкома "Ивановы-Ивановы"

На YouTube-канале платформы more tv доступен второй тизер-трейлер пятого сезона "народного" ситкома "Ивановы-Ивановы", в котором две воронежские семьи с почти одинаковыми фамилиями, но разного достатка "снова столкнутся с новыми приключениями, неприятностями и неудобными ситуациями, из которых им придется найти выход".

Что это за катастрофы - ролик четко дает понять.

В ролях: Алексей Лукин, Сергей Бурунов и Александра Флоринская, представляющие блок Ивановых с ударением на "а", и Семен Трескунов, Михаил Трухин, Анна Уколова и Юрий Ицков - Ивановы с ударением на "о" (не перепутайте).

Создатель шоу - Виталий Шляппо ("Тушите свет", "Папины дочки", "СуперБобровы", "Кухня" и его спин-оффы, "Последний богатырь").

"Ивановы-Ивановы" выходят на СТС с октября 2017-го.