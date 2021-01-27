Новости

Американские критики выбрали "лучший фильм 2020 года" 12:26
В Москве экстренно госпитализирована актриса Елена Лядова 12:01
Вышел трейлер триллера с Бурковским, Пересильд и Мороз "Медиатор" 11:50
Роберт Родригес перезапустит "Детей шпионов" 11:35
Кевин Харт сыграет в экранизации игры Borderlands 11:12

Вышел трейлер нового сезона ситкома "Ивановы-Ивановы"

Новости
    27.01.2021, 12:39
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ more tv Фото: youtube.com/ more tv
Фото: youtube.com/ more tv

На YouTube-канале платформы more tv доступен второй тизер-трейлер пятого сезона "народного" ситкома "Ивановы-Ивановы", в котором две воронежские семьи с почти одинаковыми фамилиями, но разного достатка "снова столкнутся с новыми приключениями, неприятностями и неудобными ситуациями, из которых им придется найти выход".

Фото: Видеосервис START
Вышел трейлер триллера с Бурковским, Пересильд и Мороз "Медиатор"

Что это за катастрофы - ролик четко дает понять.

В ролях: Алексей Лукин, Сергей Бурунов и Александра Флоринская, представляющие блок Ивановых с ударением на "а", и Семен Трескунов, Михаил Трухин, Анна Уколова и Юрий Ицков - Ивановы с ударением на "о" (не перепутайте).

Создатель шоу - Виталий Шляппо ("Тушите свет", "Папины дочки", "СуперБобровы", "Кухня" и его спин-оффы, "Последний богатырь").

"Ивановы-Ивановы" выходят на СТС с октября 2017-го.

Новости

Появился трейлер британского мини-сериала "Это грех" 10:44
В Москве обокрали актера из сериалов "Солдаты" и "Глухарь" 10:36
Сериал "Постановка" с Шином и Теннантом хотят продлить на 3-й сезон 10:16
Народная артистка РФ Екатерина Жемчужная заразилась коронавирусом 09:47
⧣ Россия
Фото: kino-teatr.ru
Названы дата и место прощания с актером "Бумера" Александром Шаляпиным 09:23
Disney купил права на российский сериал "Перевал Дятлова" 08:20
Ефим Шифрин рассказал, почему ушел из "Аншлага" 26.01.2021
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Названа дата начала съемок третьего сезона "Мандалорца" 26.01.2021
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер нового мультфильма Disney "Райя и последний дракон" 26.01.2021
Опубликованы новые подробности об аниме "Ведьмак: Кошмар Волка" 25.01.2021
Вышел трейлер корейской фантастики Netflix "Космические чистильщики" 25.01.2021