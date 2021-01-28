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28.01.2021 06:42
Рубрика: В мире

Apple впервые заработала более $100 млрд за квартал

Фото: AP Photo / Matthias Schrader Фото: AP Photo / Matthias Schrader
Фото: AP Photo / Matthias Schrader

Американская компания Apple сообщила о рекордном росте выручки по итогам первого квартала 2021 финансового года. Впервые она превысила 100 миллиардов долларов, об этом говорят данные финансовой отчетности, которые публикует корпорация.

Фото: Apple
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По итогам трехмесячного отчетного периода, который завершился 26 декабря 2020 года, выручка компании составила 111,4 миллиарда долларов. Это на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 финансового года. Тогда выручка составила около 92 миллиардов (91,8 млрд) долларов, пишет ТАСС.

Чистая прибыль компании также выросла - до 28,75 миллиарда долларов по сравнению с 22,23 миллиарда долларов годом ранее. Основанная в 1976 году Apple на сегодняшний день является одной из крупнейших в мире.

Ранее в компании объявили о разработке Apple Car, премьера которого должна состояться в 2024 году. Ожидается, что в нем будет использована революционная технология аккумуляторных батарей, которая позволит снизить стоимость элементов питания и увеличить запас хода. Пока неизвестно, кто именно будет собирать автомобили Apple. В конструкции электрокара будут размещены несколько лидаров для сканирования пространства, в том числе собственного производства - компания использует лидары в iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

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