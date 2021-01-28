Apple впервые заработала более $100 млрд за квартал

Американская компания Apple сообщила о рекордном росте выручки по итогам первого квартала 2021 финансового года. Впервые она превысила 100 миллиардов долларов, об этом говорят данные финансовой отчетности, которые публикует корпорация.

По итогам трехмесячного отчетного периода, который завершился 26 декабря 2020 года, выручка компании составила 111,4 миллиарда долларов. Это на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 финансового года. Тогда выручка составила около 92 миллиардов (91,8 млрд) долларов, пишет ТАСС.

Чистая прибыль компании также выросла - до 28,75 миллиарда долларов по сравнению с 22,23 миллиарда долларов годом ранее. Основанная в 1976 году Apple на сегодняшний день является одной из крупнейших в мире.

Ранее в компании объявили о разработке Apple Car, премьера которого должна состояться в 2024 году. Ожидается, что в нем будет использована революционная технология аккумуляторных батарей, которая позволит снизить стоимость элементов питания и увеличить запас хода. Пока неизвестно, кто именно будет собирать автомобили Apple. В конструкции электрокара будут размещены несколько лидаров для сканирования пространства, в том числе собственного производства - компания использует лидары в iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.