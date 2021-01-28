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28 января 2021 г.

Постановление правительства Астраханской области от 28 января 2021 года № 12-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", предложением главного государственного санитарного врача по Астраханской области от 19.01.2021 Правительство Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. Пункт 12 постановления дополнить абзацами следующего содержания:

"- с 29.01.2021 по 11.02.2021 включительно;

- с 12.02.2021 по 25.02.2021 включительно.".

1.2. В пункте 17 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденных постановлением:

- в абзаце втором подпункта 17.1 слова "подпунктами 17.3 - 17.7" заменить словами "подпунктами 17.3 - 17.6";

- подпункт 17.7 признать утратившим силу.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин



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