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Рубрика: В мире

Чешские власти ужесточат в стране ограничения из-за коронавируса

Фото: AP Photo/Petr David Josek Фото: AP Photo/Petr David Josek
Фото: AP Photo/Petr David Josek

Чешские власти планируют ужесточить в стране ограничения из-за коронавируса. В четверг, 28 января, правительство соберется на внеочередное заседание, на котором обсудит ближайшие шаги. Об этом рассказал премьер-министр страны Андрей Бабиш.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Он пояснил, что ужесточать ограничения вынуждает ситуация с распространением инфекции. Статистика по коронавирусу тревожна. "Больницы переполнены пациентами с COVID-19. Жителям страны необходимо тщательно соблюдать меры санитарной безопасности и, тем самым, помочь властям противостоять инфекции", - цитирует Бабиша ТАСС.

Кабмин отказался от планов возобновить с первого февраля обучение в школах и вузах. Присутствовать на уроках пока могут только ученики первых и вторых классов начальных школ, в которых обеспечены строжайшие правила санитарии. Ответственность за их соблюдение учащимися возложена на педагогов.

С конца декабря прошлого года в Чехии действует максимальный уровень эпидемиологической угрозы. Введен запрет на свободное передвижение с 21:00 часа до 05:00 утра. За время пандемии коронавирусом в стране заболели 956 тысяч 155 человек.

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