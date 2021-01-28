Число пострадавших при столкновениях в Ливане достигло 226

Число пострадавших в ходе столкновений между демонстрантами и силовиками в ливанском городе Триполи достигло 226, сообщает ливанское агентство NNA со ссылкой на данные местного Красного Креста и Службы скорой и чрезвычайной помощи.

По данным Красного Креста, 35 человек были доставлены в больницы, 67 - оказали помощь на месте. В свою очередь, бригады Службы скорой и чрезвычайной помощи сообщили, что 31 человек был госпитализирован, еще 93 - получили медпомощь на месте, пишет РИА Новости.

Беспорядки и столкновениями между демонстрантами и полицией продолжаются в Триполи третий день. Вышедшие на улицы граждане требуют принять меры для улучшения условий жизни и отмены комендантского часа, введенного из-за новой вспышки коронавируса. Участники акций обвиняют власти в бездействии и голоде малообеспеченных семей.

Ранее сообщалось, что в ходе выступлений 27 января манифестанты закидали полицию боевыми гранатами, девять сотрудников сил правопорядка получили ранения. В МВД Ливана заявили, что это были не бутылки с зажигательной смесью и не шумовые гранаты, а именно боевые. Полиция и армия применили для разгона демонстрантов резиновые пули и слезоточивый газ. В город введена бронетехника.