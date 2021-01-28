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28.01.2021 13:14
Рубрика: Общество

Cоцсети активно удаляют призывы к участию в незаконных акциях

Текст: Иван Черноусов

Российские и иностранные социальные сети активно удаляют информацию с призывами к подросткам участвовать в незаконных акциях. Об этом сообщает Роскомнадзор.

Фото: REUTERS
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"В связи с появлением новых призывов к участию в несанкционированных мероприятиях администрациям социальных сетей направлены уведомления о необходимости удаления запрещенной информации. Иностранные и российские соцсети приступили к активному удалению информации на основании новых требований Генпрокуратуры", - заявили в ведомстве.

Роскомнадзор сообщает, что своевременное удаление соцсетями подобной информации значительно сократило количество несовершеннолетних участников незаконных акций.

Общество СМИ и соцсети Правительство Минцифры Роскомнадзор Митинги и шествия

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