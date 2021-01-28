Cоцсети активно удаляют призывы к участию в незаконных акциях

Российские и иностранные социальные сети активно удаляют информацию с призывами к подросткам участвовать в незаконных акциях. Об этом сообщает Роскомнадзор.

"В связи с появлением новых призывов к участию в несанкционированных мероприятиях администрациям социальных сетей направлены уведомления о необходимости удаления запрещенной информации. Иностранные и российские соцсети приступили к активному удалению информации на основании новых требований Генпрокуратуры", - заявили в ведомстве.

Роскомнадзор сообщает, что своевременное удаление соцсетями подобной информации значительно сократило количество несовершеннолетних участников незаконных акций.