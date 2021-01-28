Дизайнер оригинальных "Нив" высказался о новой Lada Niva Travel

Бывший дизайнер АвтоВАЗа Валерий Семушкин высказал свое мнение об облике внедорожника Lada Niva Travel. Напомним, это последняя новинка автогиганта, она представляет собой модернизированную версию бывшей Chevrolet Niva.

Семушкин считается одним из самых авторитетных советских автомобильных дизайнеров, он разрабатывал экстерьер классической "Нивы" ВАЗ-2121 и ее преемницы ВАЗ-2123, которая впоследствии стала Chevrolet Niva, а с 2020 года вернулась в гамму Lada.

В интервью "Ежедневному автомобильному журналу" Валерий Павлович заявил, что ему не очень понравилось то, что рестайлинг привнес в облик "Нивы."

Новое оперение кузова не соответствует общей пластике автомобиля, которая не изменилась. Из-за этого внедорожник потерял изначальную стилевую гармонию - передок "живет" отдельно от остального кузова. Обилие мелких выемок в передней части непрактично - будет собирать грязь, считает Семушкин, которому в феврале стукнет 81 год. Задние фонари с объемными стеклами и прямоугольные расширители колесных арок вызывают ассоциации с не очень профессиональным тюнингом.

Валерий Павлович выразил сожаление, что ему приходится критиковать коллег, но Niva Travel он не считает примером удачного рестайлинга.

Напомним, что Lada Niva Travel отличается от модели предыдущего образца полностью новым оформлением передней части кузова и отдельных элементов сзади. Заменены стальные штампованные панели крышки капота и передних крыльев, а также бамперная группа и фары.

Накрывающая крылья объемная панель капота ушла в прошлое, вместо больших каплевидных блок-фар применены зауженные. Решетка радиатора увеличена по площади и выполнена в форме трапеции. Сзади - светодиодные фонари и рельефный бампер.

Автомобиль продолжают оснащать проверенным 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 80 л.с. и крутящим моментом 127 Нм. Коробка передач - 5-ступенчатая "механика", привод - постоянный полный, в раздаточной коробке есть понижающая передача и принудительная блокировка межосевого дифференциала.

Дилеры АвтоВАЗа начали принимать заказы на новинку 25 января, начальная цена - 747 900 рублей.