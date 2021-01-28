Евросоюз и AstraZeneca не договорились о поставках вакцины

В пятницу Европейское агентство лекарственных средств должно выдать разрешение на поставки в ЕС третьей вакцины от коронавируса - англо-шведского фармконцерна AstraZeneca. Однако еще на прошлой неделе фирма сообщила, что сможет произвести в первом квартале 2021 года только 31 миллион доз препарата из 80 миллионов, заказанных для европейских потребителей. Накануне Еврокомиссия провела экстренные консультации с главой AstraZeneca Паскалем Сорио. Однако, как пишет Die Welt, они ни к чему не привели и скандал продолжает набирать обороты.

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес после вечерних бдений выглядела встревоженной. "AstraZeneca должна поставить нам вакцину. У фирмы есть моральные, общественные и юридические обязательства. Неспособность обеспечить производственные мощности противоречит букве и духу нашего соглашения, - не скрывала эмоций чиновница. - В договоре нет никаких привилегий для отдельных стран, нет иерархии. Мы отвергаем принцип "кто первым пришел - того первым обслужили". В лавке соседа-мясника такой подход, наверное, пройдет, но не в контракте о закупках".

В Брюсселе не скрывают подозрений в том, что часть партии вакцины, зарезервированной для ЕС, AstraZeneca тайно перенаправляет в Британию, которая на три месяца раньше заключила соглашение с фармконцерном. Тот факт, что на Альбионе вакцинация препаратом от AstraZeneca идет полным ходом без перебоев, депутат Европарламента и дипломированный врач Петер Лизе назвал "подозрительным".

В Брюсселе подозревают, что часть партии вакцины для ЕС AstraZeneca тайно направляет в Британию

Но загвоздка в том, что ни господин Лизе, ни другие его коллеги не видели своими глазами контракта с англо-шведским концерном, который был заключен еще в августе. Его до сих пор не обнародовали из соображений конфиденциальности. В Брюсселе утверждают, что по договору AstraZeneca обязалась в октябре запустить производство вакцины для 27 стран ЕС, чтобы успеть поставить им 80 миллионов доз до конца марта 2021 года. За предзаказ фирма получила из евробюджета 336 миллионов евро. Впрочем, как отмечает Die Welt, уже в начале декабря у Евросоюза "возникли серьезные подозрения насчет выполнения графика". В свою очередь, глава AstraZeneca настаивает, что никаких обязательств по срокам и объемам поставок они на себя не брали - мол, речь шла лишь о том, чтобы "по мере сил постараться произвести достаточное количество вакцины". Фирма объясняет сбой бюрократическими проволочками с ЕС, а также "нехваткой мощностей" на заводах в Бельгии и Нидерландах. Кстати, над вакциной от AstraZeneca работают еще два завода на территории Британии. Однако процесс окутан тайной: никто не знает точно, какие предприятия производят партии для британцев, а какие - для европейцев. Поэтому в ЕС предложили на всякий случай ужесточить вывоз вакцины с континента. В Брюсселе даже заговорили о том, чтобы заставить AstraZeneca вернуть предоплату. "Правда, на судебные тяжбы уйдет не менее двух лет, а к этом времени уже пандемия закончится", - посетовал высокопоставленный еврочиновник. Как бы то ни было, планы вакцинировать к лету 70 процентов взрослого населения ЕС оказались под угрозой. Тем более что поставки от Pfizer, BioNTech и Moderna тоже задерживаются.

В этих условиях министру иностранных дел и торговли Венгрии Петеру Сийярто приходится оправдываться за то, что Будапешт - единственная из столиц ЕС - договорился с Москвой о закупках российской вакцины "Спутник V". "Некоторые европейские институты, властные структуры критикуют страны, которые ищут альтернативные решения. Для нас вакцина не является политическим вопросом, это не идеология, а способ спасения жизней", - подчеркнул дипломат в интервью DW. А президент Сербии Александр Вучич (Белград, как известно, тоже разрешил применение "Спутника". - От ред.) сравнил положение дел с катастрофой на "Титанике": "Мы врезались в айсберг, и самые богатые спасаются сами и спасают своих близких. У них заранее были готовы шлюпки. А небогатые и небольшие страны, как государства Западных Балкан, тонут вместе с "Титаником". Богатые, возможно, этого и не хотели, но их это не особо волнует".

Взгляд из Италии

Главу отделения скорой помощи больницы итальянского города Монтикьяри (область Ломбардия) Карло Моску обвиняют в убийстве ковидных пациентов ради освобождения больничных коек во время весеннего локдауна. По мнению следователей, доктор, который работал на передовой и часто оставался наедине с безнадежно больными, специально вводил им препараты, которые вызывают угнетение дыхания. Его действия привели весной 2020 года к смерти как минимум двоих человек - 61-летнего Натале Басси и 79-летнего Анджело Палетти. Мотивы врача, получившего в прессе ужасающее прозвище "доктор смерть", пока до конца непонятны. Однако, по мнению медсестер больницы, нервная система 47-летнего Карло Моска вполне могла дать сбой из-за больших нагрузок. Сам Моска категорически отрицает все обвинения, а также отказывается признавать факт несанкционированного использования сильнодействующих препаратов, замечая, что каждая его смена была не чем иным, как "борьбой за спасение человеческих жизней".

Подготовила Нива Миракян, "Российская газета", Рим