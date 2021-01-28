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Гай Ричи разместил видео о съемках нового фильма

Новости
    28.01.2021, 19:27
Текст:   Юлия Авакова

Британский режиссер Гай Ричи, в недавнем прошлом порадовавший своих поклонников "Джентльменами", опубликовал в своем аккаунте в Instagram анонс о съемках нового фильма, известного прессе под рабочим названием "Пять глаз" (The Five Eyes).

Фото: youtube.com/ Warner Bros. Pictures
Трейлер: новые кадры из "Матрицы 4", "Дюны", "Тома и Джерри" и не только

В нём снимется Джейсон Стейтем, а также Хью Грант и Джош Хартнетт.

Из текста, сопровождающего видео, можно заключить, что Ричи не определился с названием фильма, сам режиссер пишет о нем как "безымянный фильм Гая Ричи".

Также известно, что представленные кадры относятся к происходящему на съемочной площадке в Турции на второй неделе съемок, начало же рабочему процессу было положено в столице Катара, Дохе.

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