Гай Ричи разместил видео о съемках нового фильма

Британский режиссер Гай Ричи, в недавнем прошлом порадовавший своих поклонников "Джентльменами", опубликовал в своем аккаунте в Instagram анонс о съемках нового фильма, известного прессе под рабочим названием "Пять глаз" (The Five Eyes).

В нём снимется Джейсон Стейтем, а также Хью Грант и Джош Хартнетт.

Из текста, сопровождающего видео, можно заключить, что Ричи не определился с названием фильма, сам режиссер пишет о нем как "безымянный фильм Гая Ричи".

Также известно, что представленные кадры относятся к происходящему на съемочной площадке в Турции на второй неделе съемок, начало же рабочему процессу было положено в столице Катара, Дохе.