Джош Хартнетт и Хью Грант сыграют в фильме "Пять глаз" Гая Ричи

Стало известно о пополнении в актерском составе нового фильма Гая Ричи "Пять глаз" (The Five Eyes).

К Джейсону Стейтему, который сыграет в картине главную роль, присоединятся Джош Хартнетт и Хью Грант. Об этом пишет портал Collider. Хартнетт также появится в грядущем проекте Гая Ричи "Гнев человеческий". Грант же, в свою очередь, не так давно удачно выступил в "Джентльменах". В "Пяти глазах" также появятся Обри Плаза и Кэри Элвес.

Героем Стейтема станет агент британской секретной разведывательной службы Ми-6, вступающий в сотрудничество с международной организацией "Пять глаз". Его задача - воспрепятствовать распространению нового типа летального оружия. К его нескрываемому неудовольствию препятствовать заключению сделки придется не в одиночку, а совместно со специалистом ЦРУ в области высоких технологий. Однако для достижения поставленной цели и сближения с миллионером-торговцем оружием нужны не только знания и смелость, но также обаяние, изобретательность и лицедейство.

Также напомним, что Гай Ричи собирается превратить "Джентльменов" в сериал.