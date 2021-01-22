Новости

Опубликован трейлер последних серий 10-го сезона "Ходячих мертвецов" 12:31
Дата выхода на экраны нового фильма о Джейме Бонде снова перенесена 11:46
Постер: названа дата премьеры трейлера фильма "Годзилла против Конга" 02:35
Началась работа над вторым приквелом "Игры престолов" 00:44
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова пожаловалась на измены мужа 21.01.2021

Джош Хартнетт и Хью Грант сыграют в фильме "Пять глаз" Гая Ричи

Новости
    22.01.2021, 11:23
Текст:   Юлия Авакова

Стало известно о пополнении в актерском составе нового фильма Гая Ричи "Пять глаз" (The Five Eyes).

Фото: twitter.com/ GodzillaVsKong
Постер: названа дата премьеры трейлера фильма "Годзилла против Конга"

К Джейсону Стейтему, который сыграет в картине главную роль, присоединятся Джош Хартнетт и Хью Грант. Об этом пишет портал Collider. Хартнетт также появится в грядущем проекте Гая Ричи "Гнев человеческий". Грант же, в свою очередь, не так давно удачно выступил в "Джентльменах". В "Пяти глазах" также появятся Обри Плаза и Кэри Элвес.

Героем Стейтема станет агент британской секретной разведывательной службы Ми-6, вступающий в сотрудничество с международной организацией "Пять глаз". Его задача - воспрепятствовать распространению нового типа летального оружия. К его нескрываемому неудовольствию препятствовать заключению сделки придется не в одиночку, а совместно со специалистом ЦРУ в области высоких технологий. Однако для достижения поставленной цели и сближения с миллионером-торговцем оружием нужны не только знания и смелость, но также обаяние, изобретательность и лицедейство.

Также напомним, что Гай Ричи собирается превратить "Джентльменов" в сериал.

Новости

Симпсонов представили в образах героев армянских советских мультиков 21.01.2021
Звезда "Универа" рассказала про инцидент с режиссером-педофилом 21.01.2021
Умерла бывшая жена Алена Делона, актриса Натали Делон 21.01.2021
Вышел русский трейлер "Клариссы" - продолжения "Молчания ягнят" 21.01.2021
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Родригес снимет мультсериал по фильму "От заката до рассвета" 21.01.2021
Автор "Гриффинов" хочет возродить "Голый пистолет" с Лиамом Нисоном 21.01.2021
Marvel выпустит новый фильм уже в следующем месяце 21.01.2021
⧣ Соединенное Королевство
Фото: twitter.com/LionsgateUK
Опубликованы новые кадры шпионского триллера "Курьер" с Камбербэтчем 20.01.2021
У фильма "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" появится приквел 20.01.2021
Сериал "Сквозь снег" продлен на третий сезон 20.01.2021
⧣ комедия
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер комедии с Дмитрием Нагиевым "Спасите Колю!" 21.01.2021
Вышел русский трейлер "Аферистки" с Розамунд Пайк и Динклэйджем 20.01.2021
Саманте в новом "Сексе в большом городе" нашли "толерантную" замену 19.01.2021