Голикова: В I квартале будет доступно 17 млн доз вакцин от COVID-19

Новости

Борисов: Доля российских товаров в госзакупках выросла до 57% в 2020 году 16:08
Собянин объявил о полном запуске "Электронного дома" 15:57
Появился первый кадр Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы 15:55
Способный отличать COVID-19 от вируса с мутациями тест разработали в РФ 15:53
Путин: Правила для бизнеса должны быть понятны и прозрачны для инвесторов 15:50
Котяков: До конца года число безработных сократится на миллион 15:46
Путин назначил Алексея Лабецкого послом России в Бразилии 15:39
Названы развлечения, которые меньше всего подорожали в Петербурге 15:37
Охоту вертолета Северного флота за беспилотниками показали на видео 15:35
Названа стоимость самой дорогой комнаты в Москве 15:29
В Москве введен "желтый" уровень погодной опасности 15:17
Национальный павильон Беларуси возведен на Всемирной выставке ЭКСПО 14:53
За сохранение памяти о Холокосте глава ФАДН получил премию "Хранитель" 14:45
В Канаде миллионер и его русская жена обманом получили вакцину от COVID-19 14:43
МИД Украины запретил российскому актеру Тиграну Кеосаяну въезд в страну 14:43
Лучшие документальные фильмы последних лет собраны в одной подборке 14:35
В Красноярске мошенницы под видом медработниц обокрали пенсионеров 14:23
Свыше 200 обращений о соблюдении прав в Сети поступило Москальковой в 2020 году 14:19
Столицу Швейцарии оставляют иностранные дипломаты 14:14
США выкрали зенитный комплекс "Панцирь-С1" из Ливии 14:10
На экс-главу Новосибирского облсуда завели дело о превышении полномочий 13:58
Тестирование "Спутника V" на онкобольных начнут в ближайшие месяцы 13:57
Вышел трейлер "Чернобыля" Данилы Козловского с Данилой Козловским 13:49
Эксперт: Лесхозы cмогут сами зарабатывать до 70% необходимых средств 13:39
"Сбер" создаст на базе goods.ru крупного игрока электронной коммерции 13:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
28.01.2021 15:26
Рубрика: Общество

Голикова: В I квартале будет доступно 17 млн доз вакцин от COVID-19

Текст: Галина Мисливская
В первом квартале текущего года в России будет выпущено всего порядка 17 млн доз вакцин от коронавируса, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у президента.
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

"Планируем, что в первом квартале для вакцинации граждан будет доступно около 17 млн доз вакцины", - сказала она. На утро четверга, по словам Голиковой, было произведено "нарастающим итогом 8,2 млн доз, для вакцинации граждан направлено в медицинские организации почти 2,7 млн доз".

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Эксперты "РГ" ответили на самые частые вопросы о вакцинации от COVID

Голикова также рассказала, что количество пунктов вакцинации растет ежедневно, только за последние сутки оно увеличилось на 122 и составило 3089 пунктов по всей стране. Там, где создание постоянных прививочных пунктов невозможно, создаются мобильные или организуется довоз граждан в медучреждения.

Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Кабмин одобрил обновленную Стратегию развития лесного комплекса
За сутки в России подтверждено 19 138 случаев COVID-19 в 85 регионах
Миронов, Прилепин и Семигин подписали манифест об объединении партий
Пушков: Генсеку НАТО пора осознать, что старый миропорядок уходит
В театре подтвердили, что Василий Лановой находится в реанимации
Помогать тяжелобольным детям с этого года будут по новым правилам
В Роскачестве рассказали, почему вода из кулеров может быть опасна