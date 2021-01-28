Голикова: В I квартале будет доступно 17 млн доз вакцин от COVID-19

"Планируем, что в первом квартале для вакцинации граждан будет доступно около 17 млн доз вакцины", - сказала она. На утро четверга, по словам Голиковой, было произведено "нарастающим итогом 8,2 млн доз, для вакцинации граждан направлено в медицинские организации почти 2,7 млн доз".

Голикова также рассказала, что количество пунктов вакцинации растет ежедневно, только за последние сутки оно увеличилось на 122 и составило 3089 пунктов по всей стране. Там, где создание постоянных прививочных пунктов невозможно, создаются мобильные или организуется довоз граждан в медучреждения.