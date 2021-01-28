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28.01.2021 14:52
Рубрика: Власть

Видеотрансляция: Совещание Путина с правительством по мерам соцподдержки

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства. Основная тема встречи - повышение эффективности реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Как ранее отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, данная тема будет рассматриваться в закрытом режиме.

Отметим, что именно социальным вопросам было посвящено одно из первых совещаний, которое глава государства провел в этом году. Тогда президент подчеркнул, что главная цель работы властей - сделать так, "чтобы люди жили лучше, а это значит, что всегда во главу угла должны быть положены решения вопросов социального характера".

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О важности решения социальных проблем российский лидер говорил и 27 января, выступая на Давосском форуме. Тогда Путин обозначил ключевых приоритета в этой сфере: достойная зарплата и пенсия, комфортная среда для жизни людей, качественная медицина и образование.

Также на сегодняшнем совещании будет рассмотрен ряд других важных вопросов. Ожидается, что с докладом выступит министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Видео: RT

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