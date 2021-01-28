Худшая команда чемпионата Англии обыграла "Манчестер Юнайтед"

В матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" на своем стадионе принимал "Шеффилд Юнайтед", находящийся в самом конце турнирной таблицы.

Мало кто сомневался, что команда Уле Эйнара Сульшера легко возьмет очередные три очка и вернет себе лидерство в турнирной таблице. Но в первом тайме счет открыли гости. Кин Брайан вывел свою команду вперед.

После перерыва манкунианцы сумели отыграться стараниями Хари Магуайра. Но вышедший на замену Оливер Берк принес гостям вторую в сезоне победу.

"МЮ" после этого тура идет на втором месте, отставая от "Манчестер Сити" на одно очко. "Шеффилд Юнайтед" сохранил свое 20-е место.