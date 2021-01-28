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28.01.2021 05:33
Рубрика: Общество

Инфекционист предостерегла от использования двух масок одновременно

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Использование двух масок одновременно может привести к негативным побочным явлениям в виде усталости и сонливости. Об этом заявила врач-инфекционист Галина Гольцман.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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По ее словам, через две маски может проникнуть меньшее количество частичек вируса, но с другой стороны, человек вдыхает меньше кислорода. При дыхании выделяется углекислый газ, который скапливается при использовании двух масок, "и у человека могут появиться и усталость, и сонливость, и повышение углекислого газа в крови", - цитирует врача РИА Новости.

Нет никаких данных, которые бы говорили, что обычной хирургической маски недостаточно для защиты от коронавируса, отметила Гольцман. Человек, использующий обычную маску с соблюдением правил, при общении с другими людьми в масках, надежно защищен.

"Единственное, когда мы говорим, что нужно носить маску N95 - это когда мы лечим больного с респираторными симптомами, когда общаемся с человеком, зная, что он заражен ", - рассказала инфекционист.

Одноразовые медицинские, многоразовые маски, респираторы - все они подходят для использования зимой. Однако важно соблюдать некоторые правила, рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. По его словам, чтобы маски хорошо выполняли свою главную функцию - защищали от заражения - менять их нужно чаще, чем в теплое время года. Если маска промокла от снега, там скопился конденсат, ее нужно менять независимо от того, медицинская она или многоразовая.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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