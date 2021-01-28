Jeep представил спецверсии своих внедорожников

Марка Jeep отпразднует 80-летний юбилей выпуском спецверсий своих автомобилей: Renegade, Compass, Wrangler и Gladiator. Одна из таких модификаций доберется и до России - это особое исполнение внедорожника Wrangler.

80th Anniversary будут созданы на базе самых востребованных комплектаций, а среди внешних отличий названы особые элементы декора кузова и салона, включая тематические шильдики.

Главной новинкой компании в Европе в 2021 году станет обновленный Compass. Все основные изменения затронули салон автомобиля, где появилась новая передняя панель, мультимедийная система Uconnect и два монитора на 10,25 и 10,1 дюйма. Compass поступит в дилерские центры марки уже весной.

Также Jeep отмечает, что внедрение инноваций продолжится новой программой лояльности Jeep Wave, которая предусматривает эксклюзивные услуги и особые преимущества для клиентов компании. Например, им откроют доступ к бонусам при покупке, особым условиям заводской гарантии, а также системе помощи на дорогах.

Напомним, в 2020 году Jeep реализовал в России 1549 автомобилей. Бестселлером бренда в нашей стране стал Grand Cherokee (526 машин).

Фото: Пресс-служба Jeep.

Фото: Пресс-служба Jeep.