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28.01.2021 12:27
Рубрика: Дороги

Количество аварий на дорогах госкомпании "Автодор" сократилось на 20%

Текст: Евгений Гайва
Фото: Алексей Дуэль/РГ Фото: Алексей Дуэль/РГ
Фото: Алексей Дуэль/РГ

Число аварий на дорогах госкомпании "Автодор" в 2020 году снизилось на 20% к показателям 2019 года, сообщили в госкомпании. Такая тенденция наблюдается уже второй год подряд.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Число погибших на сети дорог "Автодора" за последние пять лет снизилось на 55%. При этом протяженность дорог, находящихся в доверительном управлении госкомпании, выросла с 2860 километров до 3722 километров, отметили в "Автодоре".

Количество аварийно-опасных участков в прошлом году по сравнению с 2019 годом уменьшилось почти на 50%, а число погибших в ДТП - на 19%.

"Госкомпания проводит мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, сокращения мест концентрации ДТП с момента своего основания. Только за последние два года удалось сохранить жизни 182 человек, в 2020 году - 85 человек благодаря выявлению и ликвидации мест концентрации ДТП, минимизации рисков по выезду автомобилей на встречные полосы", - указывают в "Автодоре". В прошлом году для разделения транспортных встречных потоков, пешеходных дорожек от проезжей части, было установлено более 126 тысяч погонных метров различного вида барьерного и пешеходного ограждения. Рядом с остановками, в населенных пунктах, через которые проходят дороги, появилось 52 светофора. Для информирования автомобилистов установлено 583 дорожных знака, а также 23 комплекса фотовидеофиксации.