Новости

Колумбия отменила авиарейсы в Бразилию из-за мутации коронавируса 05:01
Вирусолог назвал сроки снятия ограничений из-за COVID-19 в России 04:34
ВОЗ заявила об обнаружении "британского" штамма коронавируса в 70 странах 04:28
В Гидрометцентре сообщили о резком ухудшении погоды в ряде регионов РФ 04:02
Ученые: В мире наблюдается самая жаркая погода за последние 12 тысяч лет 03:15
Стало известно, кто будет председателем суда над Трампом 03:10
Психиатрическое освидетельствование работники будут проходить сами 03:00
Сандерс заработал почти 2 млн долларов на товарах со своим фото в варежках 02:55
США приостановили продажу оружия Саудовской Аравии и ОАЭ 02:23
Худшая команда чемпионата Англии обыграла "Манчестер Юнайтед" 02:05
В ВОЗ заявили о возможности пандемии из-за вируса Nipah 01:58
Демократы предложили сделать Вашингтон 51 американским штатом 01:55
Чешские власти ужесточат в стране ограничения из-за коронавируса 01:48
СМИ: Германия запретит въезд из ряда стран из-за мутаций коронавируса 01:35
Вильфанд спрогнозировал приход в Москву "сиротской зимы" 01:16
В Ливане демонстранты закидали полицию боевыми гранатами 00:53
ПФР напомнил о необходимости подать заявление на детские выплаты до 31 марта 00:47
Байден подписал три указа о противодействии изменению климата 00:38
В Белграде открыли памятник Стефану Неманье работы российского скульптора 00:37
Счётная палата раскритиковала оснащение регионов лесопожарной техникой 00:01
Школы смогут сами принять решение о введении "шестидневки" 27.01.2021
Меркель рассказала, кто стрижет ее на карантине 27.01.2021
Эксперт прокомментировал столкновение вертолета с беспилотником 27.01.2021
Опубликован рейтинг лучших боевиков 80-90-х годов 27.01.2021
Заммэра Москвы назвал сроки восстановления экономики от пандемии 27.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
28.01.2021 05:01
Рубрика: В мире

Колумбия отменила авиарейсы в Бразилию из-за мутации коронавируса

Колумбия приостановила авиасообщение с Бразилией. "Чтобы избежать проникновения штамма, обнаруженного в Бразилии, мы решили, что с 29 января и на 30 дней будут ограничены полеты", - сказал президент Колумбии Иван Дуке. И попросил всех прибывших в страну в период с 18 по 27 января изолироваться на 14 дней.

СМИ: Германия запретит въезд из ряда стран из-за мутаций коронавируса

Поводом для столь серьезных мер стал новый штамм коронавируса, выявленный у пациентов в штате Рио-де-Жанейро. Он легче передается и быстрее распространяется, но пока нет доказательств, что может привести к более тяжелому течению заболевания.

Ранее авиасообщение с Бразилией приостановили США, Перу, Великобритания, Италия, Голландия, Португалия, Австрия и Турция. Об этом информирует РИА Новости.

В мире Южная Америка Колумбия В мире Южная Америка Бразилия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков рассказал о ежедневном контроле регулирования цен на продукты
МИД РФ вручил ноту протеста представителю посольства США из-за фейков
Роскомнадзор оштрафовал СМИ-иноагенты на 1,1 млн рублей
Соцсети привлекут к ответственности за вовлечение подростков в незаконные акции
В Роспотребнадзоре пояснили, почему после прививки бывает мало антител
Пушков назвал ошибку Трампа во время президентских выборов
Боррель: ЕС не будет мешать проекту "Северный поток-2"