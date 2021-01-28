Колумбия отменила авиарейсы в Бразилию из-за мутации коронавируса

Колумбия приостановила авиасообщение с Бразилией. "Чтобы избежать проникновения штамма, обнаруженного в Бразилии, мы решили, что с 29 января и на 30 дней будут ограничены полеты", - сказал президент Колумбии Иван Дуке. И попросил всех прибывших в страну в период с 18 по 27 января изолироваться на 14 дней.

Поводом для столь серьезных мер стал новый штамм коронавируса, выявленный у пациентов в штате Рио-де-Жанейро. Он легче передается и быстрее распространяется, но пока нет доказательств, что может привести к более тяжелому течению заболевания.

Ранее авиасообщение с Бразилией приостановили США, Перу, Великобритания, Италия, Голландия, Португалия, Австрия и Турция. Об этом информирует РИА Новости.