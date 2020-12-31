В Бразилии обнаружили два случая заражения новым штаммом COVID-19

Новый штамм коронавируса впервые обнаружили в Бразилии. Об этом сообщил портал G1.

Заражение выявлено у двух человек. Уточняется, что в Бразилии начали искать "британский" штамм коронавируса сразу после заявления Лондона о новой мутации. За это время было проведено 400 ПЦР-тестов с последующим генетическим секвенированием, которое и подтвердило заражение. По мнению ученых, некоторые из ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию, что используются сейчас, могут дать ложноотрицательный результат у заразившихся новым штаммом.

Ранее британские ученые обнаружили мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение инфекции в юго-восточной части Англии. По словам премьер-министра королевства Бориса Джонсона, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% заразнее, однако нет доказательств большей летальности.