Море вернуло Land Rover владельцам спустя 31 год

Land Rover emerges from Cornwall beach almost 30 YEARS after it was buried by the seahttps://t.co/Mx4B51vJOw pic.twitter.com/awtNGK5E12 — Mystic Ruth (@MysticRuthPsych) July 12, 2017

После недели сильных штормов и очень низких приливов жители британского графства Корнуолл, решившие выбраться к зимнему морю, обнаружили, что из песка торчит старый автомобиль.

Он лежал вверх колесами, были видна лишь рама, изъеденная ржавчиной и покрытая ракушками, и колесо - все в зеленой тине. Знатоки, изучившие находку поближе, определили, что это старый Land Rover, а фотожурналист Грег Мартин решил выяснить, как же он оказался в толще песка. Свою историю Грег опубликовал в издании CornwallNews.

Итак, 13 января 1990 года мужчина по имени Ронни Хэнни повез семью к берегу моря на своем Land Rover. Это была классическая модель Safari Series 11A 1968 года зеленого цвета. На боку Ронни белой краской написал: "С Новым годом, Корнуолл!" Выехав на пляж во время отлива, водитель не учел коварство вязкого песка. Что произошло дальше, вспоминает его дочь Джина, которой на тот момент было 16 лет:

"Это был один из самых неловких дней в моей жизни! Не могу вспомнить, ехали мы или остановились, но мы были в мягком песке, и задние колеса продолжали буксовать. Начался прилив, у нас не получалось выбраться вовремя, поэтому я побежала обратно к обрыву, чтобы позвать кого-нибудь на помощь, люди тогда начали собираться на мысе, чтобы понаблюдать. Когда вода дошла до Land Rover, мы больше ничего не могли сделать, и нам пришлось бросить его. Самое смешное - это то, что, когда на следующий день отец вернулся с лопатой, чтобы выкопать его, из песка торчало только шасси и четыре колеса".

Поначалу Ронни Хэнни грустил о любимой машине, но потом стал находить произошедшее забавным. Мужчина умер в декабре 2015-го в возрасте 69 лет, и теперь Land Rover является своеобразным памятником, который иногда напоминает о нем друзьям и родным. Надо сказать, что ранее внедорожник показывался из-под песка летом 2017 года - всего на несколько недель.