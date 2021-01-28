Национальный павильон Беларуси возведен на Всемирной выставке ЭКСПО

Многометровые зеркальные панели выделяют своей изысканной гармоний белорусский павильон на площадке Всемирной выставки ЭКСПО-2020, сооружение которого завершено в Дубае, сообщает в четверг БЕЛТА со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны. Международная выставка, уточнили в МИД РБ, приглашает гостей на Аравийский полуостров с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года.

Все строительные работы на объекте, включая облицовку внешних фасадов и установку графики, уже позади. Завершены и основные отделочные работы, в том числе монтаж систем для аудио- и видеооборудования, вентиляции и кондиционирования, видеонаблюдения и ряд других.

Впереди у генерального подрядчика задача по оформлению тематических зон павильона, наполнению его экспонатами, установке оборудования и элементов внутреннего обустройства. Все эти работы должны быть завершены к сентябрю текущего года, после чего начнется финальный этап комплектации здания - загрузка видеоконтента.

А национальный центр маркетинга МИД РБ продолжает активно работать над подготовкой деловой программы экспозиции, которая предусматривает проведение серии мероприятий. В планах организаторов - проведение Национального дня Беларуси, инвестиционного форума, дней областей республики и ее столицы, День туризма, День науки, презентации компаний и ряд других.

Кстати, официальный оператор национального павильона, уточняет агентство, оказывает поддержку не только в организации эффективного участия белорусских предприятий в ЭКСПО-2020, но и продвижении экспорта отечественной продукции на рынки ОАЭ и стран Персидского залива.