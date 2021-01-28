Пентагон займется моделированием рисков изменения климата

Пентагон намерен включать анализ рисков климатических изменений при проведении моделирования и военных игр. Об этом заявил глава минобороны США Ллойд Остин, подчеркнув, что поддерживает указание президента Джо Байдена включить вопросы климата в качестве важнейшего элемента американской национальной безопасности.

Еще 10 лет назад Пентагон признал, что изменение климата на планете имеет "драматическое влияние" на операции, объекты и планирование, заявил Остин, отметив, что ежегодно наблюдаются последствия наводнений, засух, лесных пожаров и экстремальных погодных явлений. "Министерство обороны будет поддерживать включение анализа климатических рисков в моделирование, военные игры и в следующую Стратегию национальной обороны", - цитирует ТАСС главу Пентагона.

Напомним, в среду Байдент подписал три указа, направленных на противодействие изменению климата. Согласно им, администрация США сделает вопросы защиты окружающей среды неотъемлемой частью своей внешней политики. Планируется также создать управление Белого дома по внутренней политике в сфере климата.