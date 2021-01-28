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28.01.2021 00:38
Рубрика: В мире

Байден подписал три указа о противодействии изменению климата

Фото: AFP/MANDEL NGAN Фото: AFP/MANDEL NGAN
Фото: AFP/MANDEL NGAN

Сразу три указа, направленных на противодействие изменению климата, подписал в среду президент США Джо Байден. "Мы ждали слишком долго, прежде чем заняться этим климатическим кризисом. Мы не можем больше ждать", - подчеркнул хозяин Белого дома перед тем, как подписать документы. Он подчеркнул, что изменение климата - это "угроза самому нашему существованию".

Фото: iStock
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Новые указы предполагают, что власти США сделают вопросы защиты окружающей среды неотъемлемой частью своей внешней политики, пишет ТАСС. В Белом доме будет создано управление по внутренней политике в сфере климата под руководством советника по климатическим вопросам. Байден отметил, что США намерены стать крупнейшим в мире экспортером экологически чистых технологий, что позволит создать еще больше рабочих мест.

В планах американской администрации провести в День Земли - 22 апреля 2021 года - саммит по климату с участием мировых лидеров. Его темой станет консолидация усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду. Также Федеральным агентствам США будет отдано распоряжение закупать только экологически чистые автомобили, а главе министерства внутренней безопасности Байден поручит приостановить выдачу в аренду общественных земель или территорий прибрежных вод для бурения нефтяных скважин.

Напомним, Байден в день своей инаугурации подписал 17 указов. Соединенные Штаты вернулись к своему участию в Парижском соглашении по климату, из которого Дональд Трамп вывел их в 2017 году, считая, что "зеленые" ограничения наносят ущерб промышленности страны и приведут к банкротству крупнейших американских компаний. Ранее Байден обещал совершить в стране "Революцию чистой энергии". Согласно его плану, экономика США избавится от грязной энергетики и достигнет нулевых выбросов в атмосферу уже к 2050 году.

В мире США Климат на Земле

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