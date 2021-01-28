Песков о Приходько: Он жил вместе со страной

Ушедший из жизни после продолжительной болезни помощник главы правительства РФ, бывший вице-премьер Сергей Приходько был настоящим примером для многих, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я 20 лет с ним фактически работал, и всю свою взрослую жизнь он меня чему-то учил. И на его примере очень многому учились, - заявил Песков в эфире телеканала "Россия 1". - Это действительно человек, который жил вместе со страной и очень многое оставил".

Прощание с Сергеем Приходько проходит 28 января в зале Центральной клинической больницы в Москве.