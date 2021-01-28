Подравшегося с омоновцами в центре Москвы задержали у границы с Латвией

Ранее молодой человек, устроивший одну из самых дерзких драк в ходе незаконной акции в Москве, проходил по делу как "неустановленное лицо". Уже известно, что задержанным является 20-летний Саид-Мухаммад Джумаев.

По версии следствия, 23 января молодой человек, участвуя в несанкционированном мероприятии вблизи Пушкинской площади, нанес сотрудникам ОМОНа, а также полиции "множественные удары руками и ногами по различным частям тела".

Накануне ему уже было заочно предъявлено обвинение, и молодого человека объявили в федеральный розыск. Местонахождение обвиняемого было установлено на территории Псковской области. По некоторым данным, злоумышленник намеревался пешком перейти границу и скрыться в Латвии.

"Молодой человек 2000 года рождения задержан, в настоящее время допрашивается в качестве обвиняемого", - сообщили в столичном главке СК России.

Кроме того, задержанного подозревают в совершении еще двух аналогичных эпизодах преступлений. Следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.