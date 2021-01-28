Популярный смартфон Samsung оставили без Android 11

Компания Samsung без объяснения причин свернула рассылку обновления Android 11 вместе с фирменной оболочкой One UI 3.0 для смартфонов Galaxy S10.

Фото: Samsung

Развертывание прошивки началось ранее в этом месяце, и первыми ее начали получать смартфоны линейки Galaxy S10 (а также ряд других моделей). По всей видимости, разработчики обнаружили серьезные ошибки, которые нуждаются в срочном исправлении.

Как пишет SamMobile, некоторые пользователи, обновившие свои устройства, столкнулись с перегревом смартфонов и некорректной работой камеры. В скором времени глобальная рассылка обновления должна возобновиться.