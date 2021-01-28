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28.01.2021 19:04
Рубрика: Общество

Названы профессии с самым высоким риском смерти от COVID-19

Текст: Ольга Орлова

Ученые Института глобальных медицинских наук Калифорнийского университета назвали профессии с самым высоким риском смерти от COVID-19

Фото: pixabay.com
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В опубликованном препринте на Medrxiv сообщается, что самой уязвимой группой - после, естественно, медиков, оказались работники пищевых предприятий и сельского хозяйства. По сравнению с обычным уровнем смертности, у них этот показатель вырос на 39 процентов. На втором месте - работники сферы транспорта и логистики, среди них уровень смертности вырос на 28 процентов. В третью группу попали люди, работающие на производственных предприятиях - 27 процентов и в обрабатывающей промышленности: рост смертности среди них на 23 процента.

Такие данные удалось получить при анализе анкетных данных заболевших COVID-19 в Калифорнии с марта по октябрь 2020 года. Всего за этот период уровень смертности населения в исследуемом регионе поднялся на 22 процента.

Особых неожиданностей это исследование не принесло. Ведь известно, напоминают ученые, что тяжесть COVID-19 зависит, в частности, от того, какую вирусную нагрузку получил инфицированный. Именно по этой причине у медицинских работников, постоянно контактирующих с зараженными, самая высокая вероятность летального исхода.

Исследование еще не прошло экспертную оценку, но полученные результаты, как считают его авторы, помогу лучше организовать безопасность на рабочем месте.

Напомним, ранее о самых уязвимых перед коронавирусом профессиях рассказывала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, наивысшая заболеваемость вирусом наблюдается среди тех, кто занят в торговле и на транспорте.

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