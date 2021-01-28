Путин заявил об отступлении пандемии

"Объективные данные, о которых мы знаем, говорят о том, что действия, предпринимаемые нами по борьбе с угрозой распространения ковидной инфекции, соответствуют уровню угроз, которые она представляет для наших граждан, и в целом дают положительные результаты", - констатировал Владимир Путин.

"Пандемия действительно постепенно отступает. Количество заболевших сокращается, количество людей, которые, слава Богу, поправились, устойчиво последнее время превышает количество тех, кто заболел. По летальности в целом ситуация удовлетворительная, если вообще об этом можно говорить в таких категориях. По сравнению с другими странами это так", - заметил Путин. На 100 тысяч населения в России примерно 12 человек заболевших. "Это в четыре раза меньше, чем во многих европейских странах", - сравнил он.

"Но расслабляться преждевременно", - подчеркнул президент. Нужно соблюдать меры предосторожности и требования санитарных врачей, иметь резервы коечного специализированного фонда и всех необходимых средств для борьбы с коронавирусом. То же самое касается и транспорта.

"Мы должны действовать очень аккуратно, помогая и гражданам, и экономике", - отметил Путин. "Что касается борьбы с пандемией, то просил бы вас, как и прежде, работать слаженно и на федеральном, и на региональном уровне, сопоставляя все наши действия с уровнем угроз, которые сохраняются на сегодняший день", - добавил он.