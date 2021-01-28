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28.01.2021 21:10
Рубрика: Происшествия

Арестован блогер Лакеев, повредивший спецмашину на несогласованной акции

Текст: Александр Степанов

Столичный Пресненский суд арестовал видеоблогера Константина Лакеева, который пинал машину ФСБ на несогласованной акции в Москве. Как сообщили в суде, таким образом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Блогер будет находиться в следственном изоляторе до 23 марта 2021 года.

Фото: Следственный комитет России
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Лакеев обвиняется по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство") и части 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"). Санкции по этим статьям предусматривают максимальное наказание до 5 и до 7 лет лишения свободы.

Ранее Лакеев раскаялся в своем поступке и попросил прощения у сотрудников правоохранительных органов.

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