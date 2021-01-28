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28.01.2021 12:12
Рубрика: Общество

Москва открывает доступ к технологиям ИИ для врачей всей России

Текст: Любовь Проценко
Москва запустила на базе Единой цифровой платформы здравоохранения специальный сервис автоматического анализа рентгенологических исследований: hub.tele-med.ai. Благодаря уникальной технологии врачи из любого региона России могут обработать лучевые исследования с помощью технологий искусственного интеллекта, которые уже успешно применяются в столичных медучреждениях, а при необходимости - получить комментарии московских экспертов по результатам анализа.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала: "В рамках Единой цифровой платформы здравоохранения мы постоянно наращиваем новые возможности. И делаем наши передовые технологии доступными не только максимально большому числу московских врачей, но и медицинским специалистам из других регионов страны. Месяц назад мы открыли доступ к сервису КТ-калькулятора - нейронной сети для оценки степени поражения легких по данным анализа крови. Спрос на него оказался значительным: им воспользовались уже более 7 тысяч человек из 70 регионов. На этом мы не останавливаемся, и сейчас готовы рассказать о новом сервисе. Специальная платформа, HUB, дает доступ врачам из любых субъектов страны к технологиям искусственного интеллекта, которые уже успешно применяются в наших учреждениях. После регистрации на платформе врач любой специализации может загрузить обезличенное рентгенологическое исследование для обработки искусственным интеллектом. Анализ данных занимает в большинстве случаев 1-2 минуты, максимум 15 минут. Инструменты работают в формате "подсказок" для врачей: они отмечают цветом области возможных патологий. Сейчас в сервисе доступны инструменты автоматической оценки КТ-снимков: алгоритмы выявляют на медицинских изображениях признаки коронавирусной пневмонии и оценивают степень поражения легких по шкале от одного до четырех. Работу сервисов протестировали более 500 врачей из более 100 городских медицинских организаций".

Власти Москвы расширят программу искусственного интеллекта в клиниках

Ракова отметила, что доступ к платформе могут получить только авторизованные врачи - как специалисты лучевой диагностики, так и представители клинических специализаций (терапевты, пульмонологи): "В случае сложных кейсов у медиков будет возможность запросить дистанционную консультацию московских экспертов. Они могут дать второе мнение в сложных случаях или выполнить первичное описание снимка".

Медицинские организации - пользователи платформы - могут бесплатно отправлять 5 исследований в день для обработки искусственным интеллектом. Для этого после регистрации и верификации врачу нужно загрузить в сервис обезличенное (деперсонализированное) рентгенологическое исследование в формате архива DICOM. Пока алгоритмы, подключенные к платформе, могут анализировать только компьютерные томограммы, однако уже в ближайшее время перечень исследований будет расширен. Медицинским организациям доступны дополнительные опции: дистанционные консультации экспертов Центра диагностики и телемедицины, первичное описание исследований, второе мнение и аудиты.

Сервис HUB разработан Центром диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. Чтобы подключиться к ИИ-консультанту для врачей, необходимо отправить заявку по адресу help@npcmr.ru, указав свою должность, Ф.И.О. и название медицинской организации. После верификации подтверждение поступит на адрес, с которого был направлен запрос.

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