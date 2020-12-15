В Москве запущен уникальный сервис для лечения больных COVID-19

Разработан калькулятор учеными МГУ имени Ломоносова и врачами-практиками столичных клиник, у которых за минувшие десять месяцев пандемии за плечами уже свыше полумиллиона вылеченных больных. Искусственный интеллект в стационарах города применяется практически с самого начала. Сперва он пришел московским медикам на помощь в виде "компьютерного зрения". Так называется специальная программа анализа КТ-снимков легких, действующая на основе цифровых технологий для диагностики ковидной пневмонии. С ее помощью КТ-центры, развернутые в городских поликлиниках, могли более точно определить степень поражения легких пациента.

Доступность этих данных стационарам, центру телемедицинских консультаций, вообще всему здравоохранению города, объединенному системой ЕМИАС, позволяла врачам оперативно выбирать стратегию и тактику лечения. "Без этой технологии решить задачу массовой и точной диагностики ковидной пневмонии было бы практически невозможно", - пишет мэр.

Создание КТ-калькулятора - нейронной сети для оценки поражения легких, новый шаг в использовании технологий искусственного интеллекта. С его помощью врачи могут провести первый анализ состояния больного без компьютерной томографии на основе данных анализов крови, насыщенности ее кислородом, общей клинической картины пациентов. Сравнив эти данные с КТ-снимками больных с ковидной пневмонией, "обученная" нейронная сеть поможет врачу спрогнозировать, как болезнь будет развиваться у каждого пациента. Кого-то ждет легкий вариант течения пневмонии - КТ-1, кого-то средний - КТ-2, а кого-то тяжелый - КТ-3-4 , и в зависимости от этого можно определить дальнейшее лечение. При легком течении заболевания помощь, скорее всего, можно получить на дому, в других случаях пациента могут немедленно госпитализировать.

Главврач Московской городской клинической больницы N 40 Денис Проценко, который принимал участие в разработке нового сервиса, рассказал "РГ", чем он особенно ценен:

- КТ-калькулятор помогает определить не только тактику лечения, но и целесообразность обследования. За время пандемии мы прошли очень большой путь изучения коронавирусной инфекции. Весной, когда все еще было непонятно, в любой ситуации мы говорили: надо сделать компьютерную томографию. Сейчас мы уже знаем, что тяжесть состояния пациента определяется не только и даже зачастую не столько объемом поражения легочной ткани, но и клиническим течением болезни. Как долго, например, держится лихорадка, насколько страдает функция легких по переносу кислорода из воздуха в кровь, насколько выражена частота дыхания. То есть важен целый комплекс данных, которые и вносятся в КТ-калькулятор. Компьютерная же томография нужна далеко не всегда. Зачем она, к примеру, больному с тем же легким течением болезни? Нужно помнить, что любое обследование, любое лекарство помимо пользы имеют и так называемые побочные эффекты. Тем более что компьютерная томография - это еще и лучевая нагрузка.

Доступ к новому сервису будет открыт не только врачам из Москвы, но и других регионов

Собянин подчеркнул, что КТ-калькулятор уже встроен в московскую систему ЕМИАС. И главное: "Мы открываем доступ к нему врачам не только Москвы, но и других регионов - ct.emias.mos.ru", - пишет мэр. Он уверен: новый сервис станет дополнительным инструментом в помощь тем, у кого нет таких мощностей компьютерной томографии, как в Москве. А поскольку в его основе лежат технологии искусственного интеллекта, то по мере накопления новых данных он будет "обучаться" и совершенствоваться и тем самым спасет немало жизней людей.