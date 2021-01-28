МВД: Попытки провести несанкционированные акции будут пресекаться

В Москве за различные правонарушения, в том числе за нападения на сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированной акции 23 января, к административной ответственности привлечено 267 человек, 110 из них судом назначено наказание в виде административного ареста.

Как сообщает официальный сайт Главного управления МВД по Москве, Главное следственное управление СК России по Москве расследует семь уголовных дел, в рамках которых противоправные действия участников несанкционированной акции квалифицируются по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В столичной полиции отметили, что предварительное расследование также проводится по факту участия в несанкционированной акции лиц, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с установленным у них диагнозом COVID-19.

В ГУ МВД РФ официально предупредили, что за призывы к участию в несанкционированных акциях, которые распространяются в СМИ, интернете и социальных сетях, а также за участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом, вплоть до уголовной.

"Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, а нарушители - привлекаться к предусмотренной законом ответственности", - подчеркнули в столичной полиции.

Там отметили, что правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка.

В полиции призвали граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.

"Помните, что вас призывают к участию в несанкционированных акциях на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов госвласти и экстренных оперативных служб, что прямо запрещено Федеральным законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", - подчеркнули в ГУ МВД России по Москве.

Ранее со своей стороны предостережение выпустила столичная прокуратура.