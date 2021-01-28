На Крещенском фестивале исполнили "Реквием" Верди и "Пирата" Беллини

В этом году Крещенский фестиваль в Новой Опере посвящен 75-летию основателя театра, выдающегося дирижера Евгения Колобова. Часть программы уже прозвучала на сцене театра: в день рождения Колобова солисты, хор и оркестр Новой Оперы под управлением Александра Самоилэ исполнили "Реквием" Верди.

Знаменитое сочинение, написанное на канонический латинский текст, часто звучит в стенах оперных домов: его яркая контрастность и драматизм, внутренний нерв, пронизывающий всю музыкальную ткань, ставят его на особый пьедестал среди образцов духовной музыки. С первых же тактов хор Новый Оперы показал незаурядное мастерство: сложнейшие хоровые фуги звучали чисто и ровно, хотя в наиболее драматически напряженных эпизодах оркестр иногда заглушал хор, перебирая с fortissimo и нарушая звуковой баланс.

Дирижерское прочтение Александра Самоилэ было убедительно и по качеству звучания, и по разнообразию оттенков. Так же как и исполнение главных солистов. Тенор Алексей Татаринцев звучал проникновенно, а бархатный бас Евгения Ставинского наполнял зал волнами мягкого звука. Крепко и ровно провела свою партию меццо-сопрано Агунда Кулаева - в прошлом солистка Новой Оперы, а сегодня прима Большого театра. Откровением же вечера стала сопрано Зарина Абаева с ее светлым, завораживающим тембром голоса и теплым piano.

Эксклюзивное событие фестиваля - концертное исполнение раннего шедевра Беллини "Пират", написанного мастером бельканто за четыре года до его знаменитых "Нормы" и "Сомнамбулы". В России эта опера не звучала с середины XIX века, но 1980-е годы Евгений Колобов создал собственную редакцию и оркестровку на основе найденных в библиотеке Мариинского театра нотных материалов, исполнив ее в Ленинграде после полуторавекового забвения. Тогда этот белькантовый раритет по мотивам трагедии английского романтика Чарльза Метьюрина стал настоящим откровением для советского слушателя. Однако на Крещенском фестивале исполнение беллиниевской партитуры оставляло желать лучшего. Дирижеру Андрею Лебедеву не хватило свойственного музыке Беллини "нерва" и порывистости, предвосхищающих вердиевский романтизм, а сложные вокальные партии, требующие тонкой белькантовой выделки, в большинстве своем звучали не на должном уровне. Ирине Костиной в партии Имоджены недоставало масштаба, верхние ноты звучали резко, а пассажи - приблизительно. Достойнее всех в этот вечер выглядел приглашенный тенор Дмитрий Корчак (Гуалтьеро), исполняющий партии бельканто в ведущих театрах мира.

Кстати

На закрытии Крещенского фестиваля 29 января будет звучать "Сила судьбы" Верди, написанная им по заказу Мариинского театра. Коллектив Новой Оперы под управлением Александра Самоилэ представит концертное исполнение партитуры, знаменитую постановку которой Евгений Колобов осуществил в Мариинском театре в 1980-е годы и к которой маэстро неоднократно обращался на протяжении своей жизни.