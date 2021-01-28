Названы сроки запуска Face ID для проезда в столичном метро

Бесконтактная оплата проезда через систему распознавания лиц в московской подземке заработает к концу текущего года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"У нас уже есть фокус-группа, несколько тысяч человек, которая сейчас с нами тестирует эту систему, - рассказал он. - К концу года мы ее запустим в промышленную эксплуатацию".

Как будет работать Face ID? По словам Ликсутова, пассажиру надо будет пройти к турникету, камера считает его лицо, после чего спишется оплата за проезд. Транспортную карту для прохода прикладывать не придется.