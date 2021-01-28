Власти Москвы поддержали закон о новых налоговых льготах для предприятий

Принятый Госдумой закон, который предусматривает налоговые льготы для работодателей, оплачивающих отдых своих сотрудников, может стать для предприятий дополнительным стимулом к развитию подобных социальных программ. Такое мнение "РГ" высказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

"Новые налоговые льготы помогут развивать важное социальное направление, связанное с отдыхом сотрудников. А это, в свою очередь, делает более привлекательным для потенциальных работников и сами эти предприятия, что в условиях нехватки кадров также немаловажно", - отметил он.

Прохоров добавил, что столичные предприятия реализуют самые разные общественные программы: это и благотворительные акции, и мероприятия по сохранению и бережному отношению к природе, и многие другие. Многие компании частично или полностью оплачивают и отдых своих сотрудников.

Закон о льготах для предприятий, напомним, был накануне принят депутатами Госдумы. Он предусматривает налоговые послабления для работодателей, если те потратятся на организацию отдыха работников.