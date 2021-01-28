Новости

Владимир Чуланов: Заразиться коронавирусом через предметы могли 10% заболевших 17:39
Социологи ВЦИОМ оценили перспективы коалиции левых на выборах 17:31
Ученые: Рост заболеваемости гриппом ожидается к весне 17:28
Бирюков рассказал об инновациях в системе теплоснабжения Москвы 17:12
Косачев: Расчеты в долларах и евро приводят к потерям внутри ЕАЭС 17:05
Власти Москвы заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом 16:55
Регионы будут следить за ценами на стройматериалы 16:54
Котяков: На восстановление занятости предусмотрен 21 млрд рублей 16:37
Власти Москвы поддержали закон о новых налоговых льготах для предприятий 16:35
Мособлсуд признал арест Навального законным 16:28
Президент Вучич поблагодарил РФ за вакцину "Спутник V" 16:15
Борисов: Доля российских товаров в госзакупках выросла до 57% в 2020 году 16:08
Собянин объявил о полном запуске "Электронного дома" 15:57
Появился первый кадр Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы 15:55
Способный отличать COVID-19 от вируса с мутациями тест разработали в РФ 15:53
Путин: Правила для бизнеса должны быть понятны и прозрачны для инвесторов 15:50
Котяков: До конца года число безработных сократится на миллион 15:46
Путин назначил Алексея Лабецкого послом России в Бразилии 15:39
Названы развлечения, которые меньше всего подорожали в Петербурге 15:37
Охоту вертолета Северного флота за беспилотниками показали на видео 15:35
Информацию о лесах Дальнего Востока соберет электронная система 15:34
Названа стоимость самой дорогой комнаты в Москве 15:29
В Москве введен "желтый" уровень погодной опасности 15:17
Национальный павильон Беларуси возведен на Всемирной выставке ЭКСПО 14:53
За сохранение памяти о Холокосте глава ФАДН получил премию "Хранитель" 14:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
28.01.2021 16:55
Рубрика: Власть

Власти Москвы заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом

Текст: Сергей Бабкин

Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась: даже после новогодних праздников заболеваемость идет на убыль. Об этом в эфире "России 24" заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Путин рассказал о планах вакцинации граждан от коронавируса

"Сейчас мы фиксируем примерно от 2 до 3 тысяч вновь выявленных заболевших в день, хотя в середине и в конце декабря эта цифра на пике доходила до 8 тысяч", - уточнила вице-мэр. Положительная динамика видна и по госпитализации. Если в конце прошлого года в ковидные станционары каждый день попадали по 2 тысячи человек, то сейчас в среднем по 1 тысяче.

"Никто не может гарантировать, что ситуация не изменится. Но мы должны принимать решения, исходя из той ситуации, которая есть сейчас. А она позволяет нам не только раскрывать экономику, но и выводить ряд медицинских учреждений к обычной, нормальной жизни", - добавила Анастасия Ракова.

Ранее глава городской соцсферы заявила, что пять крупных стационаров Москвы, перепрофилированных под коронавирус, скоро вернутся к плановой работе.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Кабмин одобрил обновленную Стратегию развития лесного комплекса
За сутки в России подтверждено 19 138 случаев COVID-19 в 85 регионах
МВД: Попытки провести несанкционированные акции будут пресекаться
Миронов, Прилепин и Семигин подписали манифест об объединении партий
В театре подтвердили, что Василий Лановой находится в реанимации
О чем говорил Владимир Путин на сессии онлайн-форума "Давосская повестка дня 2021"
Пушков: Генсеку НАТО пора осознать, что старый миропорядок уходит