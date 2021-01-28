Власти Москвы заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась: даже после новогодних праздников заболеваемость идет на убыль. Об этом в эфире "России 24" заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сейчас мы фиксируем примерно от 2 до 3 тысяч вновь выявленных заболевших в день, хотя в середине и в конце декабря эта цифра на пике доходила до 8 тысяч", - уточнила вице-мэр. Положительная динамика видна и по госпитализации. Если в конце прошлого года в ковидные станционары каждый день попадали по 2 тысячи человек, то сейчас в среднем по 1 тысяче.

"Никто не может гарантировать, что ситуация не изменится. Но мы должны принимать решения, исходя из той ситуации, которая есть сейчас. А она позволяет нам не только раскрывать экономику, но и выводить ряд медицинских учреждений к обычной, нормальной жизни", - добавила Анастасия Ракова.

Ранее глава городской соцсферы заявила, что пять крупных стационаров Москвы, перепрофилированных под коронавирус, скоро вернутся к плановой работе.