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28.01.2021 06:38
Рубрика: Происшествия

Ответили за пчеломор

Фермеров штрафуют за последствия применения пестицидов
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 17(8368)
Роспотребнадзор уличил шесть кузбасских растениеводческих хозяйств, применяющих пестициды, в нарушении требований санитарного законодательства. Неправильная обработка полей аграриями в минувшем году довела регион до пчеломора.
Пчеловоды утверждают, что их пасекам нанесен ущерб на миллионы рублей. Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Пчеловоды утверждают, что их пасекам нанесен ущерб на миллионы рублей. Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Пчеловоды утверждают, что их пасекам нанесен ущерб на миллионы рублей. Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Как уточнили в надзорном ведомстве, медоносные насекомые массово погибли в Гурьевском, Беловском, Крапивинском, Топкинском, Чебулинском и Ленинск-Кузнецком районах. После обращений владельцев пострадавших пасек специалисты возбудили административные дела и провели расследования в отношении восьми хозяйствующих субъектов. Выяснилось, что фермеры использовали пестициды, не зарегистрированные в каталоге, превышали нормы расхода препаратов, перед обработкой посевов не оповещали должным образом пасечников и не контролировали метеоусловия, а после не делали отметок в специальном журнале учета.

Кузбасские пчеловоды не согласились с расстановкой ульев

По всем этим фактам составлены административные протоколы в отношении пяти юридических лиц, двух индивидуальных предпринимателей и пяти агрономов, ответственных за работу с пестицидами. По результатам рассмотрения административных дел суды уже признали виновными шесть хозяйств. Пять оштрафовано, одно предупреждено. Также удовлетворено несколько исков о понуждении нарушителей исполнить санитарные требования.

Осенью прошлого года "РГ" сообщала о том, что чебулинское сельхозпредприятие наказали за пчеломор минимальным штрафом в десять тысяч рублей ("На опасной "Ниве"", N245 (8299) от 29.10.20). "Для фермера это мелочи. Пчеловоды потеряли намного больше. Кто считал стоимость пчелосемей и потерянную выгоду?" - высказался в интернете по поводу этой новости один из пасечников. "Считали. Суммы - в миллионах. А что толку?" - ответил ему другой. "Результат зависит от опыта юристов и адвокатов", - подытожил третий.

При этом все уверены: нужны эффективная система оповещения о потравах и четко отлаженное взаимодействие агрономов и владельцев пасек. И шаги в этом направлении делаются. Так же как еще живы примеры больших хозяйств, одновременно и вполне успешно занимающихся и растениеводством, и животноводством, и пчеловодством. Только вот там были специалисты, учившиеся еще во времена СССР. Сегодня же территории испытывают дефицит квалифицированных кадров.

Фото: iStock
За использованием пестицидов и агрохимикатов проследит Россельхознадзор

В частности, на местах днем с огнем не сыскать ветеринаров пчеловодной специализации. Восстановить их профессиональную подготовку - одно из требований, содержащихся в коллективном письме пчеловодов страны в минсельхоз РФ. Письмо - ответ на разработанный и представленный в прошлом году министерством проект новых ветеринарных правил содержания медоносных пчел (последний раз их утверждали в 2016-м).

Дело в том, что некоторые пункты этих правил практикующие специалисты сочли невыполнимыми. Так, соблюсти норму по размещению пасек не ближе трех километров друг от друга в реальности невозможно, если ульи стоят в каждом дворе населенного пункта протяженностью всего в пару километров.

Между тем

Получив обратную связь от владельцев пасек и ученых, в министерстве решили доработать проект новых ветправил. Затем они пройдут процедуру общественного обсуждения. Пока же в стране разработан единый реестр пчеловодов. По официальным данным, на сайтах органов управления АПК регионов зарегистрировано 90 тысяч пчеловодов и около 1,8 миллиона пчелосемей (60 процентов от общероссийского показателя). В 2020 году в стране официально насчитывалось 2,98 миллиона пчелосемей, а объемы производства меда хозяйствами всех категорий (большинство пасек расположено в личных подсобных хозяйствах) за год достигли почти 64 тысяч тонн.

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