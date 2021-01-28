Спасший девочку в самолете врач из Кемерова ответил на критику в сетях

"РГ" писала, что шестилетней девочке стало плохо, когда лайнер летел с Кубы в Россию над Атлантикой. У ребенка проявилась резкая аллергическая реакция на обезболивающее - начался анафилактический шок. К счастью, среди пассажиров оказались врачи.

Доктору из Кемерова помогали его жена Наталья, детский эндокринолог, и гинеколог из Челябинска Юлия Чуланова. Только благодаря этим людям, их опыту и знаниям, девочка осталась жива. Василий Жданов подробно описал все свои действия в Instagram. Прежде всего чтобы обратиться к компании-перевозчику с просьбой: скорректировать содержимое врачебной сумки на борту. В частности, положить туда побольше 0,9-процентного раствора хлорида натрия.

Под постом немало благодарных и восторженных комментариев. Но есть и совсем другие. Не все восприняли пост доктора адекватно. Появились реплики: мол, зря ввел ребенку адреналин внутривенно, а не внутримышечно, и вообще устроил все ради хайпа. В ответ врач, шестнадцать лет отработавший в Кузбасской клинической больнице имени С. Беляева и не раз спасавший тяжелых больных в "красной зоне", напомнил: опыт, необходимый для выполнения таких инъекций, у него есть.

- К огромному сожалению, в соцсетях почему-то наиболее активно и агрессивно себя ведут наименее компетентные люди, - отметил Василий Жданов в разговоре с корреспондентом "РГ". - Ведь те, кто написал, что я якобы нарушил протокол - рекомендации по реанимации, сами даже не удосужились с ним ознакомиться. Между тем этот документ, которому уже шесть лет, находится в свободном доступе в интернете. И базовый вариант - для широкого круга пользователей, и расширенный - для специалистов. А весь мой "хайп" в том, чтобы обратить внимание на проблему оказания квалифицированной медицинской помощи на воздушных судах. Ведь, например, если зарубежные авиакомпании обеспечивают самолеты наружными дефибрилляторами, то у нас это врачам недоступно. Не говоря уже о том, что длительные, в том числе международные перелеты требуют присутствия на борту специального человека, ответственного за безопасность людей и медицинскую помощь. А то ведь перепуганные стюардессы, выдав нам врачебную сумку, признались: "У нас такое впервые".