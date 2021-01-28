В Омске в феврале откроются фудкорты и развлекательные центры

В Омске оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией принял решение разрешить деятельность фудкортов, детских игровых комнат и развлекательных центров.

Фудкортам, расположенным в торговых центрах, можно будет принимать посетителей уже с 1 февраля. А детские игровые комнаты и развлекательные центры откроются с 12 февраля. Помимо этого власти вновь разрешили работать по ночам кафе и ресторанам.

- При соблюдении всех санитарных норм разрешается работа заведений общепита с 00 до 6 часов с 12 февраля, - сообщает пресс-служба правительства Омской области.

С 1 февраля в регионе разрешается проведение спортивных соревнований. Однако зрители смогут присутствовать на таких мероприятиях только с 15 февраля.

По решению оперштаба, режим повышенной готовности в Омской области продлен до 1 марта. Жителям региона по-прежнему необходимо носить маски, а омичам старше 65 лет соблюдать самоизоляцию.