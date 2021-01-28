Землетрясение в Монголии вызвало подземные толчки в Приангарье

Жители Иркутской области снова почувствовали толчок после очередного землетрясения в Монголии. Как сообщает Байкальский филиал геодезической службы РАН, толчок магнитудой 4,4 был зафиксирован сегодня в Монголии рядом с границей РФ в 7.51 мск. В Приангарье колебания ощущались на 3 балла.

Напомним, сильное землетрясение произошло в Монголии 12 января, после этого до сих пор фиксируются афтершоки, в том числе и на территории российских регионов, в частности, в Туве, Иркутской области и Красноярском крае.