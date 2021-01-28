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28.01.2021 11:07
Рубрика: Происшествия

Землетрясение в Монголии вызвало подземные толчки в Приангарье

Текст: Надежда Столярчук

Жители Иркутской области снова почувствовали толчок после очередного землетрясения в Монголии. Как сообщает Байкальский филиал геодезической службы РАН, толчок магнитудой 4,4 был зафиксирован сегодня в Монголии рядом с границей РФ в 7.51 мск. В Приангарье колебания ощущались на 3 балла.

Сильное землетрясение произошло у берегов Чили

Напомним, сильное землетрясение произошло в Монголии 12 января, после этого до сих пор фиксируются афтершоки, в том числе и на территории российских регионов, в частности, в Туве, Иркутской области и Красноярском крае.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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